Депутат Таранова призвала губернатора Савченко уехать из Николаева: «Я ему высказала то, что накипело»

Алексей Савченко Депутат Николаевского городского совета Светлана Таранова 5 декабря во время получения награды от главы Николаевской ОГА Алексея Савченко попросила, чтобы он покинул Николаев.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Таранова получила награду в числе других волонтеров в стенах Областного дворца культуры ко Дню Волонтера. После получения награды Таранова безэмоционально выслушала пожелания губернатора и осталась на сцене, чтобы переговорить тет-а-тет с Алексеем Савченко.

Свое поведение на торжественном мероприятии Таранова объяснила тем, что не смогла упустить возможности обратиться лично к Савченко, а сама работа губернатора оказалась настолько неприемлемой для представительницы партии «Самопомощь», что даже само присутствие Савченко в Николаеве остается для нее нежелательным.

- Все, что происходит и как развивается область, все на виду. Я вижу, что он делает все, чтобы мешать работать городу. И в качестве своего независимого мнения я попросила его уехать из города, – объяснила Таранова.

По ее словам, она долгое время добивалась встречи с губернатором, но тот был для нее недоступен.

- Я с Алексеем Юрьевичем пыталась встретиться в течение года. За последние годы у меня очень много накипело в душе. И то, что накипело, я ему высказала, – призналась Таранова.

Помимо этого, Светлана Таранова подчеркнула, что считает Савченко недостаточно подходящим для занимаемой им должности главы Николаевской ОГА, и что он не любит Николаев.

- Я хочу, чтобы в руководстве нашей области находились те люди, которые любят наш город и заботятся о нем. В данном случае я не вижу этого, и я об этом сказала, – поделилась депутат.

Напомним, ранее Александр Сенкевич, соратницей которого является Таранова, считает, что Савченко контролировал его снятие с поста мэра Николаева.