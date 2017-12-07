Несмотря на позицию США, Верховная Рада сняла Соболева с поста главы антикоррупционного комитета

Верховная Рада одобрила смещение депутата Егора Соболева с поста главы антикоррупционного комитета.
За соответствующее решение проголосовали 256 депутатов.
«Какой трогательный альянс «Оппоблока», НФ и БПП образовался на голосовании по Соболеву. Люди, которые ещё вчера пугали страну заговором Курченко и Саакашвили, сегодня голосуют вместе с «шестёрками» Януковича и Курченко, чтобы сбить неугодного главу антикоррупционного комитета. Блеск. Да-да, вот именно за это люди стояли на Майдане. За коалицию с «регионалами». Спасибо, продолжайте в том же духе. Посмотрел поименное голосование. Там кайф – в едином экстазе слились Розенблат, Дейдей, Шкиря, Киссе, Таня Черновол, Недава, Барна, Ланьо, Добкин, Вилкул, Бойко», - написал на своей странице в «Facebook» журналист Денис Казанский.
Напомним, что ранее директор Центра Байдена при Пенсильванском университете и бывший заместитель помощника министра обороны США по вопросам Украины, России и Евразии Майкл Карпентер заявил, что будет рекомендовать сократить правительственную помощь США Украине, если Верховная Рада проголосует закон о парламентском контроле над антикоррупционными органами. Его заявление касалось и снятия Соболева с поста главы комитета Верховной Рады.