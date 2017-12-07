Глава Вознесенской РГА заявила, что причислила Кормышкина к депутатам, желающих ее увольнения, на основании слухов

Глава Вознесенской райгосадминистрации Наталья Баланюк заявила, что руководствовалась сплетнями и непроверенной информацией, когда говорила о том, что депутат областного совета Юрий Кормышкин якобы настаивает на ее увольнении.

Об этом сообщает интернет-издание «Мой город».

Чиновница пояснила, что привязала фамилию депутата облсовета к причастности ее конфликта с руководством ОГА лишь на основании неких слухов, которые до нее дошли.

«До меня дошли такие слухи, насколько это правдиво, я не могу сказать, но с некоторых источников информации речь шла именно о том, что Кормышкин говорил с Алексеем Юрьевичем (Савченко, — прим.ред.) в связи с тем, что у нас работает такой руководитель государственного предприятия как Елиневский Юрий Юрьевич, который ведет себя не совсем корректно у себя в районе. Мы подавали запросы в разные инстанции, в прокуратуру, в правоохранительные органы, и я думаю, что это именно из-за этого человека», — заявила Баланюк.

Рассказав о том, что это слухи, Баланюк также не смогла подтвердить правдивость данных сплетен.

«До меня дошла такая информация, но настолько она верная, я не могу вам сказать», - заявила Баланюк.

Напомним, что ранее начальник управления инфраструктуры Николаевской облгосадминистрации Андрей Максименко, передал Баланюк гневное «приветствие» за беспорядок в сфере пассажирских перевозок. В ответ глава Вознесенской РГА заявила, что Савченко и Гайдаржи давили на нее, чтобы отдать перевозки «нужному» бизнесмену.

Также она заявила, что к ее травля причастны депутаты от БПП, предприниматель Ярошенко и депутат Николаевского областного совета Юрий Кормышкин.