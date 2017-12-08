Больницы, театры, ОДК и яхт-клуб: Савченко хочет отказаться от ряда объектов, которые «изымают деньги» из бюджета Николаевщины

Алексей Савченко Глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко хочет в следующем году отказаться от ряда объектов областной коммунальной собственности, которые «изымают деньги» из бюджета области и «не дают возможности практически ничего сделать».

О намерении «плодотворно поработать» с депутатами в этом направлении Савченко заявил во время внеочередного заседания сессии облсовета 7 декабря, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

- Вот, например, у нас есть с вами Областной дворец культуры. Классная вещь. Да, действительно, много происходит событий. Но извините меня, пожалуйста, у нас есть с вами этот зал (областного совета – ПН). И, если нам нужно будет, я думаю ОДК не откажет нам. А содержать это учреждение мы не имеем права, - заявил Савченко. - Тот же самый вопрос стоит по больницам, по театрам. Я не понимаю, зачем почти год… я со многими депутатами общаясь, спрашиваю: скажите мне, пожалуйста, зачем нам яхт-клуб?... С шахматным клубом тоже согласен, потому что это изюминка, которая должна быть в городе.

По его мнению, передача этих объектов освободит бюджетные деньги, которые можно будет «стратегически» направить, например, на ремонт дорог.

- Эти объекты изымают у нас деньги, эти объекты не дают возможности нам с вами почти ничего сделать. Вы понимаете, вы видите. И мы с вами сейчас будем заходить в бюджетную неделю, и мы будем видеть те показатели, которые нам доводит Кабинет министров. К сожалению, там не те цифры, на которые я рассчитывал. И я не знаю, что за эти деньги мы с вами сможем сделать в 2018-м году, - заявил он. - Все практически изымается, но то, что остается нам, я надеюсь, нужно отказаться… И деньги, которые у нас с вами будут, стратегически направить на строительство дорог. Просто сконцентрироваться в следующем году и построить все дороги, какие сегодня есть.

- Или предлагайте вы. Какое-либо предложение… Мы содержим какой-то театр за 30 миллионов гривен, но у нас нет возможности построить детский сад, школу… Хорошо, мы будем помогать, по тем учреждениям, которые у нас сегодня есть, мы можем помогать городу. И городу это пригодится. Потому я хотел бы, чтобы в 2018 году мы плодотворно по этому поводу с вами поработали, - добавил он.

При этом Саченко привел в пример передачу Николаеву Витовской центральной райбольницы.

- Я добился, чтобы больница получила 8 миллионов гривен от Николаева, и город получит эту больницу себе на баланс. Но это не должна быть какая-то единичная договоренность. Это должна быть открытая, нормальная, системная работа, - считает он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Николаевский областной совет намерен обратится к городскому совету с предложением в 2018-м году софинансировать реконструкцию областного шахматного клуба, которую не смогли провести в текущем году.

При том, что в начале 2017 года вице-губернатор Александр Кушнир заявил, что после открытия фехтовального зала в парке «Победа» команда председателя Николаевской ОГА Алексея Савченко возьмется за ремонт шахматной школы, расположенной на улице Фалеевской. На этот проект в бюджете было предусмотрено 8 миллионов гривен.

Однако в итоге эти деньги были перенаправлены на реконструкцию аэропорта. А саму фехтовальную школу, по словам вице-губернатора Валентина Гайдаржи, намерены передать в городскую собственность Николаева.