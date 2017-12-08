Задержали Саакашвили, а когда задержат сепаратистов?

Оказывается, силовики в Украине, когда надо, умеют действовать быстро и четко. Но вот перед Саакашвили, как правильно заметил журналист Сергей Иванов, в СИЗО должны были попасть Ахметов, Левочкин и им подобные. Им уж точно есть, что предъявить.

Правильнее всего, если бы Саакашвили не задержали – как политик он в Украине не пользуется особой популярностью. Как только его начинают ловить и задерживать – тогда да, он во всех новостях, все кричат о наступлении на демократию. Как только ему дают свободу действий, Саакашвили остается с поддержкой лишь своих сторонников и шансами получить на выборах немного процентов голосов избирателей.

Не стоит делать из Саакашвили жертву режима. Он конечно жертва режима, но вспомните Луценко и Тимошенко лет 10 назад. Вот полстраны думало, что их несправедливо посадили. Я вот думаю, что их тогда следовало бы отправить куда-нибудь подальше от Украины и не пускать обратно. Вообще. Вот и Саакашвили так же. Не считайте его символом борьбы против беспредела. Это обычный популист, который проиграл в борьбе за власть. Но его оппоненты еще хуже. Привыкайте, что в нашей стране нет нормальных политиков, и что мелкие разборки им дороже судьбы своих сограждан.