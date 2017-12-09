«Я с ней даже не знаком»: депутат Кормышкин о главе Вознесенской РГА, заявившей, что он хочет ее увольнения

Юрий Кормышкин Депутат Николаевского облсовета Юрий Кормышкин ответил на слова главы Вознесенской РГА Натальи Баланюк, что якобы он причастен к ее увольнению, заявив, что даже с ней не знаком.

Об этом сообщает интернет-издание «Мой город».

Как известно, ранее Баланюк заявила, что к ее травля причастны депутаты от БПП, предприниматель Ярошенко и депутат Николаевского областного совета Юрий Кормышкин. Однако позже глава Вознесенской РГА признала, что причислила Кормышкина к депутатам, желающим ее увольнения, на основании слухов.

В свою очередь, Юрий Кормышкин отметил, что вовсе не знаком с Баланюк.

«Из СМИ мне стало известно, что я как депутат облсовета совершаю каким-то образом давление на главу Вознесенской райгосадминистрации Наталью Юрьевну Баланюк. Хочу сказать, что с этой главой РГА я даже не знаком и ни одного раза не общался. Не знаю, почему она решила, что это именно я давлю на нее, тем более через фракцию БПП в районном совете и через некоторых депутатов», — сказал депутат.

Вместе с тем, он обратил внимание, что остается при своем мнении по поводу еще одного руководителя райгосадминистрации — главы Еланецкой РГА Елены Посашковой, — об увольнении которой уже говорили в ОГА.

«Возможно, она как глава РГА (Баланюк — ред.) и устраивает свое руководство. Но если я с самого начала говорил, что глава Еланецкой РГА Елена Николаевна Посашкова недостойна занимать такую высокую ответственную должность, то остаюсь последовательным и на протяжении полутора лет я не меняю свое мнение, отношение по поводу этого вопроса. Я выражал его публично и остаюсь при своем мнении», — акцентировал Кормышкин.

При этом Кормышкин сообщил, что считает досадным то, что глава Вознесенской РГА Наталья Баланюк, занимающая высокую должность, руководствуется сплетнями.

«Что касается Натальи Баланюк, то очень досадно, что такое высокое должностное лицо для района, руководитель, показала себя как собирательница сплетен и интриг. Мне страшно представить результаты ее работы, если она и в других вопросах руководствуется только сплетнями. Если ее руководство решило ее уволить и им не нравится результаты или работа Баланюк, это их право. Руководитель имеет такое право решать, с кем ему работать. Я не имею права вмешиваться в эти вопросы и никогда этого не делал. Но свое отношение как депутат, как человек неравнодушный к Николаевской области, я выражаю открыто», — добавил депутат.

Кормышкин говорит, что учитывая такие подходы к работе руководителя, еще хорошо, Вознесенский район не загнан в угол.