«Меня убьют потому, что будут считать предателем». Экс глава Луганской полиции о задержании Саакашвили в его квартире

Экс-начальник Главного управления Национальной полиции Луганской области Юрий Покиньборода подтвердил, что лидер Движения Новых сил Михеила Саакашвили задержали в его квартире.

Об этом он сообщил в своем видеообращении, опубликованном в Facebook.

"Он заболел. Ему нужна была элементарная медицинская помощь. У нас не было времени раздумывать, куда его везти. В больницу мы не могли везти. Мы привезли его ко мне домой и тут ему оказывается медицинская помощь. Так получилось, что мы не смогли до конца сохранить эту тайну. Был определенный ряд людей, которые знали, что он здесь", - рассказал Покиньборода.

В своем видеообращении Покиньборода заявил, что не подставлял Саакашвили. Он отметил, что будет проводить собственное расследование, чтобы узнать, кто его подставил. Экс-полицейский также считает, что его или убьют, или посадят в СИЗО.

Покиньборода также написал, что его хотят подставить и сделать виновным в задержании Саакашвили, поэтому его арестовали.

"Зная меня, что я буду искать предателя, могут ликвидировать. Я бы лучше сейчас чувствовал себя в СИЗО", - написал Покиньборода.

Отметим, что полковник Юрий Покиньборода с 2014 по 2015 год был командиром батальона специального назначения МВД Украины "Киевщина". С 2015 по 2016 год был руководителем Главного управления Национальной полиции Луганской области полковник Юрий Покиньборода. После чего был переведен в Центральный аппарат Национальной полиции Украины.