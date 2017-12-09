«Работы идут по плану»: Департамент ЖКХ показал, как под Николаевом достраивают забор вокруг полигона с ТБО

Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета отчитался о ходе выполнения работ по ограждению полигона твердых бытовых отходов.

Фото того, как идут работы Палько опубликовал на своей странице в Facebook.

«Суббота утро. Проверка хода выполнения работ по ограждению полигона твердых бытовых отходов. Работы идут по плану и до конца года будут выполнены», - заверил директор Департамента ЖКХ.

Как известно, в октябре 2016 года под Николаевом в поселке Большая Корениха начались работы по возведению забора вокруг городской мусорной свалки. В августе 2016 года на строительство ограждения Николаевский городской совет выделил 2 миллиона 531 тысячу 740 гривен.

Однако в мае 2017 года Департамент ЖКХ вновь объявил тендер на проведение все тех же работ по возведению ограждения вокруг свалки с ожидаемой стоимостью 3 миллиона гривен, так как в прошлом году подрядная организация из-за погодных условий не успела выполнить работы в срок.