Новый премьер Польши в первый день на должности вспомнил о «геноциде на Волыни» и беженцах из Украины

Новый премьер Польши Матеуш Моравецкий в первый же день утверждения в должности главы кабинета министров заявил, что отношения с Украиной необходимо строить на исторической правде, а такие события как «геноцид на Волыни» забывать нельзя.

Об этом он заявил в эфире телестанции «Trwam», передает «Polskie Radio».

Моравецкий уверен, что отношения с Украиной необходимо строить на исторической правде. Он заявил, что нельзя забывать о таких событиях как «геноцид на Волыни».

Во время эфира Моравецкий также коснулся вопроса беженцев и мигрантов в Европе. По его словам, Польша, «принимая украинских беженцев, помогает разгрузить напряжение на восточном фланге Евросоюза».

«Однако, Европейская Комиссия этого не замечает, поэтому, мы будем обращать нашим партнерам на это внимание», - сказал он.

Новый премьер подчеркнул, что Польша считает, что решение принимать или не принимать беженцев - это ее собственная прерогатива. И добавил, что Польша приняла очень много беженцев из Украины, где идет война.

«Европейская Комиссия будто не замечает, что на Востоке Украины война, там погибают тысячи людей», - подчеркнул Моравецкий.

По его словам, Польша не допустит шантаж и угрозы со стороны ЕС относительно возможного прекращения действия структурных фондов за то, что Польша не принимает беженцев:

«Польша - это очень гордый, важный, великий народ. А благодаря нашей политике 500+ и другим продемографычним мерам он будет еще большим. И мы не позволим такого рода шантаж. Мы даже мысли такой не допустим», - подчеркнул вновь польский премьер.

Напомним, вице-консул Генерального консульства Польши в Луцке Марек Запур завил, что Львов — польский город, который когда-то оккупировала Украина.