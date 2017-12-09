Замкнутый круг в деревне Безнадёга, не?

Борис Ложкин - мой старый товарищ. Приятель. Друг. Никогда не оставлял один-на-один с реальной бедой, ни в 2006, ни десятью годами позже. Не во всём поддерживаю, но всегда уважаю. Искренне и от души.

Юрий Луценко - мой старый знакомый. Плотно общались ещё в 2004 зимой на Банковой под АП, снимали с Рауль Чилачава Юру и Юлю на камеру для Тониса в прямой эфир у шеренги милицейских щитов (мы «стриммили» на студию к Диме Тузову уже тогда, когда нынешние стриммеры ещё на каку «буба» говорили). И на Майдане ровно 4 года назад, на институтской баррикаде в ночь на 11.12.13 мы стояли с Луценко бок-о-бок, рука-в-руку и плечо-о-плечо. В первых рядах. Если точнее - во втором, до которого ещё не только отрава долетала, но и птичий дрючок. Тогда Юрий Витальевич был как мне кажется - не такой как сейчас. Менее заангажированный что-ли... Нормальный Мужик, но не без тараканов, был, как все...

Пётр Порошенко. Знаю со времён, ещё когда его младший партнёр Олег Владимирович Гладковский был не в СНБО, а в УПИ (УкрПромИнвесте) и гордо носил фамилию Свинарчук. Лет 20 на одних автомобильных неполитических орбитах вращаемся. Я слушал в 2005 пресс-конференцию Александра Зинченко и не верил своим ушам. Теперь не верю, что так можно было, но терплю выбор 9.857.308 граждан Украины, до следующих выборов, возможно даже досрочных. Как вариант. Жаль только, что у нас важно не кто как голосует, а то, как в итоге посчитают. Поэтому Охендовский получил после выборов серьезную государственную награду. В подарок, с благодарностью за обеспеченный результат и навырост. И это одна из причин, почему перед выборами весь состав ЦИК нужно убрать. Под корень. Чтобы медали с подарками и лояльностью не отрабатывали.

Сергей Курченко. Я работал у Сергея Витальевича, которого уже тогда в народе назыаали «киндер-сюрприз», в конце 2012-до середины 2013 года. Занимался транспортом, организацией гаража и обучением водителей. Команда у КСВ была собрана топовая, потому что были деньги и он их тратил на приоритетные вопросы без сожаления. Потому серьёзный народ к нему и шёл, заработать. Потому и не задерживался надолго: Сергей считал, что если он платит высокую зарплату - употреблять в общении пять простых слов (здравствуйте, до свидания, спасибо, пожалуйста и извините) совершенно не обязательно. Могу ошибаться, но мне кажется, что Курченко этому научился у Коломойского. Как вариант.

К чему такая долгая преамбула? Всё просто. Юрий Луценко жёстко заявляет, что Украиной торговать с Янеками - табу. Подразумевается, что янеки - это Курченко, который по утверждению наших правоохранителей платит за дестабилизацию ситуации давно уже не гастролёру, а приглашённому Президентом рулить в ООГА Михеилу Николозовичу Саакашвили, выпускнику КГУ им Т.Г.Шевченко.

Давайте смотреть правде и фактам в глаза. Не отворачиваясь. Борис Евгеньевич Ложкин как умный и прозорливый бизнесмен с первой половины 2013 года вёл переговоры о продаже своего более чем успешного УкрМедиаХолдинга (УМХ) и в итоге продал его - янекам. Ведь Курченко уже тогда был «янеком», факт. Деньги за сделку (минимально - >100.000.000$) шли в несколько траншей. И когда Борис уже был главой АП ПП - это не мешало ему контролировать ход сделки и закрывать бизнес-вопросы с представителем ненавистной «Семьи».

Понятно, что сравнивать Ложкина и Саакашвили это всё равно что проводить сравнительный тест между горячим и шершавым, оранжевым и вертикальным. Но всё-таки. Если нельзя, но очень хочется - то можно? Я за честные и простые взаимоотношения перед всеми людьми. Между всеми. Без исключения. Я против того, чтобы лузеры гоняли гастролёров по крыше, как Карлссон с Малышом - джиганов Филле и Рулле.

Я категорически против привычки наших правоохранителей ловить своих подозреваемых вечером пятницы, чтобы иметь два выходных гарантированной несвободы для задержаных людей. Понимаю, что это удобно с точки зрения специфической психологии и психиатрии советского левого правоохранителя, но это - пидардвиж. В чистом виде. Сталкивались, знаем.

Неумение власти общаться, объяснять и отвечать на неудобные вопросы - возведено в абсолют. Когда-то ППП сорвался и заявил с трибуны «И мне никто как Президенту не будет указывать, что и как делать...» Вот это да, Царь-батюшка... Слава Путина покоя не даёт, любой пост-советский «всенародно избранный» мечтает сразу после выборов стать пожизненным Императором, факт. У нас пожизненных нет. И не будет. Гарантия. Но и в таких качелях со стогнированной непоняткой во всём мы долго не протянем. Тоже факт. Зиму бы пережить, без потерь. Меня кстати в возможно невозможной досрочной отставке Петра Порошенко реально пугает реальная перспектива: до того, как народ ещё раз обманут и посчитают нового Гаранта, ИО Президента по Закону будет Андрей Парубий. Который сейчас спикер ВРУ и за деятельностью которого любой желающий может наблюдать по телетрансляциям из ЗРады (Зала Рады) Налево пойдёшь - коня потеряешь. Направо пойдёшь - сам помрёшь. Прямо пойдёшь - об камень головой ё***ся. Замкнутый круг в деревне Безнадёга, не?...

Алексей Мочанов, Facebook