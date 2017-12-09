Замкнутый круг в деревне Безнадёга, не?

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Меня кстати в возможно невозможной досрочной отставке Петра Порошенко реально пугает реальная перспектива до того, как народ ещ раз обманут и посчитают нового Гаранта, ИО Президента по Закону будет Андрей Парубий.

Борис Ложкин - мой старый товарищ. Приятель. Друг.  Никогда не оставлял один-на-один с реальной бедой,  ни в 2006, ни десятью годами позже.  Не во всём поддерживаю,  но всегда уважаю.  Искренне и от души. 

Юрий Луценко - мой старый знакомый. Плотно общались ещё в 2004 зимой на Банковой под АП, снимали с Рауль Чилачава Юру и Юлю на камеру для Тониса в прямой эфир у шеренги милицейских щитов (мы «стриммили» на студию к Диме Тузову уже тогда, когда нынешние стриммеры ещё на каку «буба» говорили).  И на Майдане ровно 4 года назад, на институтской баррикаде в ночь на 11.12.13 мы стояли с Луценко бок-о-бок, рука-в-руку и плечо-о-плечо. В первых рядах.  Если точнее - во втором, до которого ещё не только отрава долетала, но и птичий дрючок.  Тогда Юрий Витальевич был как мне кажется -  не такой как сейчас.  Менее заангажированный что-ли... Нормальный Мужик, но не без тараканов, был, как все...

Пётр Порошенко. Знаю со времён, ещё когда его младший партнёр Олег Владимирович Гладковский был не в СНБО, а в УПИ (УкрПромИнвесте) и гордо носил фамилию Свинарчук. Лет 20 на одних автомобильных неполитических орбитах вращаемся. Я слушал в 2005 пресс-конференцию Александра Зинченко  и не верил своим ушам.  Теперь не верю, что так можно было, но терплю выбор 9.857.308 граждан Украины,  до следующих выборов, возможно даже досрочных. Как вариант.  Жаль только, что у нас важно не кто как голосует, а то,  как в итоге посчитают.  Поэтому Охендовский получил после выборов серьезную государственную награду. В подарок, с благодарностью за обеспеченный результат  и навырост.  И это одна из причин, почему перед выборами весь состав ЦИК нужно убрать. Под корень. Чтобы медали с подарками и лояльностью  не отрабатывали. 

Сергей Курченко. Я работал у Сергея Витальевича, которого уже тогда в народе назыаали «киндер-сюрприз», в конце 2012-до середины 2013 года. Занимался транспортом, организацией гаража и обучением водителей. Команда у КСВ была собрана топовая, потому что были деньги и он их тратил на приоритетные вопросы без сожаления. Потому серьёзный народ к нему и шёл, заработать.  Потому и не задерживался надолго: Сергей считал, что если он платит высокую зарплату - употреблять в общении пять простых слов (здравствуйте, до свидания, спасибо, пожалуйста и извините) совершенно не обязательно. Могу ошибаться, но мне кажется, что Курченко этому научился у Коломойского. Как вариант. 

К чему такая долгая преамбула? Всё просто. Юрий Луценко жёстко заявляет, что Украиной торговать с Янеками - табу.  Подразумевается, что янеки -  это Курченко, который по утверждению наших правоохранителей платит за дестабилизацию ситуации давно уже не гастролёру,  а приглашённому Президентом рулить в ООГА Михеилу Николозовичу Саакашвили, выпускнику КГУ им Т.Г.Шевченко. 

Давайте смотреть правде и фактам в глаза.  Не отворачиваясь.  Борис Евгеньевич Ложкин как умный и прозорливый бизнесмен с первой половины 2013 года вёл переговоры о продаже своего более чем успешного УкрМедиаХолдинга (УМХ)  и в итоге продал его - янекам.  Ведь Курченко уже тогда был «янеком», факт.  Деньги за сделку (минимально - >100.000.000$) шли в несколько траншей.  И когда Борис уже был главой АП ПП - это не мешало ему контролировать ход сделки и закрывать бизнес-вопросы с представителем ненавистной «Семьи».

Понятно, что сравнивать Ложкина и Саакашвили это всё равно что проводить сравнительный тест между горячим и шершавым, оранжевым и вертикальным.  Но всё-таки. Если нельзя, но очень хочется - то можно? Я за честные и простые взаимоотношения перед всеми людьми. Между всеми. Без исключения. Я против того, чтобы лузеры гоняли гастролёров по крыше, как Карлссон с Малышом - джиганов Филле и Рулле. 

Я категорически против привычки наших правоохранителей ловить своих подозреваемых вечером пятницы, чтобы иметь два выходных гарантированной несвободы для задержаных людей.  Понимаю, что это удобно с точки зрения специфической психологии и психиатрии советского левого правоохранителя, но это - пидардвиж. В чистом виде.  Сталкивались, знаем. 

Неумение власти общаться, объяснять и отвечать на неудобные вопросы - возведено в абсолют.  Когда-то ППП сорвался и заявил с трибуны «И мне никто как Президенту не будет указывать, что и как делать...»  Вот это да, Царь-батюшка...  Слава Путина покоя не даёт,  любой пост-советский «всенародно избранный» мечтает сразу после выборов стать пожизненным Императором, факт.  У нас пожизненных нет.  И не будет. Гарантия.  Но и в таких качелях со стогнированной непоняткой во всём мы долго не протянем.  Тоже факт. Зиму бы пережить, без потерь.  Меня кстати в возможно невозможной досрочной отставке Петра Порошенко реально пугает реальная перспектива: до того, как народ ещё раз обманут и посчитают нового Гаранта, ИО Президента по Закону будет Андрей Парубий.  Который сейчас спикер ВРУ и за деятельностью которого любой желающий может наблюдать по телетрансляциям из ЗРады (Зала Рады) Налево пойдёшь - коня потеряешь. Направо пойдёшь - сам помрёшь. Прямо пойдёшь - об камень головой ё***ся.  Замкнутый круг в деревне Безнадёга, не?...

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Алексей Мочанов

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