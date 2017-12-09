«Эта ситуация имеет политический характер», - дочь генерала-майора Алимпиева о его задержании

Дочь задержанного генерала-майора Андрея Алимпиева считает, что задержание ее отца непременно переплетается с политикой и рано или поздно причастные к этому делу получат по заслугам.

Об этом она заявила в комментарии для корреспондента «Преступности.НЕТ» перед автопробегом.

Напомним, что ранее военная прокуратура задержала начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Кожедуба генерал-майора Андрея Алимпиева по подозрению в растрате 2,4 миллиона гривен в пользу двух компаний при закупке горючего.

Анастасия Алимпиева инициировала проведение автопробега в Николаеве в поддержку своего отца, таким образом она хотела доказать общественности, что его задержание это вопиющая несправедливость и оно было незаконным.

- Он без суда и следствия, уже третью неделю сидит в СИЗО, не было ни одного обыска, никаких допросов, - отметила она.

Кроме этого, Анастасия Алимпиева считает, что арест ее отца непременно переплетается с политикой, однако она и другие люди, которые уверенны, что генерал-майор не виновен, уверенны, что без наказания причастные к этому делу люди не останутся.

- Эта вся ситуация имеет политический характер, политический подтекст, но все равно мы уверенны и не сомневаемся, что время все и всех рано или поздно расставляет все по местам, рано или поздно все станет известно и обратиться против тех людей, которые все это начали, - прокомментировала дочь генерала-майора.

Также, дочь Алимпиева объяснила отказ отца от внесения залога и освобождения на время следствия, тем, что «унизительно платить залог за то чего он не делал и за эту несправедливость».

Кроме того, Анастасия Алимпиева заявила, что затягивание суда делается целенаправленно, однако она надеется на то, что «не вся судебная система прогнила в нашей стране».