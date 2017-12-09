«Нет безопасной Польши, если она конфликтует с Украиной», – Туск

Президент Европейского Совета Дональд Туск заявил, что не существует безопасной Польши, если она конфликтует с Украиной.

Об этом он сказал в программе «Faktach po Faktach» польского телеканала TVN24, передает Wiadomosci.dziennik.pl.

По словам Туска, нет европейской Польши без независимых судов, полностью свободных СМИ, без уважения к закону и без либеральной демократии.

«Нет безопасной Польши, если она конфликтует с Украиной», - добавил он.

По его мнению, Польша не должна быть «самопровозглашенным лидером Междуморья», она должна вернуться к роли «опекуна и государства, которое поддерживает стремление стран так называемой новой Европы».

Напомним, что утвержденный 8 декабря премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в первом выступлении на новом посту среди прочего вспомнил и об Украине, заявив о приеме беженцев из Донбасса и необходимости строить отношения со страной-соседкой на основании «исторической правды».