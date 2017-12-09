В задержании Саакашвили принимали участие Аброськин и Кулик

Участие в задержании лидера «Движения новых сил» Михеила Саакашвили принимали первый замглавы Нацполиции, начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин и замначальника Департамента международно-правового сотрудничества ГПУ Константин Кулик.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на собеседников в окружении Саакашвили.

Как известно, Саакашвили был задержан в квартире бывшего главы ГУНП Луганской области Юрия Покиньбороды.

По сообщению источников, при задержании во дворе дома, где расположена квартира Покиньбороды, было много правоохранителей и спецназа.

«Операция (по задержанию Саакашвили) началась с похищения Покиньбороды под ВР. Аброськин сначала нашел в палаточном лагере под ВР Покиньбороду и сказал, что им необходимо переговорить. В итоге его вывезли из палаточного городка и привезли на квартиру (где произошло задержание Саакашвили)», - отмечают собеседники.

Как известно, Саакашвили был задержан поздно вечером 8 декабря на квартире экс-главы полиции Луганщины Юрия Покиньбороды. Саакашвили поместили в изолятор временного содержания СБУ на Аскольдовом переулке.