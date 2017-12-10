Украина не является условием существования свободной Польши, - глава МИД Польши

Глава кабинета министра иностранных дел Польши Ян Парыс заявил, что «Украине нужна Польша, а Польша справится и без Украины».

Об этом сообщает RMF24, передает «Апостроф».

«Я хочу дать понять, что сильная и независимая Украина важна для Польши, но дело не в том, что существование Украины является необходимым условием существования независимой Польши», - говорит польский дипломат.

«Польша является пятой страной в ЕС после ухода Великобритании, Польша находится в НАТО, она является основной страной восточного фланга и будет существовать независимо от того, что происходит в Украине, будь то ситуация лучше или хуже», - добавил Парыс.

Он также обвинил украинцев в фальсификации истории, а также в преследовании польского меньшинства. Парыс раскритиковал и украинских политиков.

«У меня сложилось впечатление, что у них сформировалось совершенно ложное мнение о Польше, они получают эти знания о Польше из комментариев Gazeta Wyborcza. Они считают, что Варшава слаба, изолирована и нуждается в Украине. Это не так. Украине нужна Польша», - подчеркнул польский дипломат.

Напоминаем, что Президент Европейского Совета Дональд Туск заявил, что не существует безопасной Польши, если она конфликтует с Украиной.