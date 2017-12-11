Беглый олигарх Курченко заявил, что не знает Саакашвили и стал оскорблять Порошенко

Сбежавший в Россию олигарх Сергей Курченко заявил, что не знаком с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.
Об этом сообщает издание «Страна» со ссылкой на пресс-службу Курченко.
Напомним, что ранее Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что политическая деятельность лидера «Движения новых сил» Михаила Саакашвили происходила за счет олигарха Сергея Курченко, приближенного к экс-президенту Януковичу.
Курченко заявил, что «Саакашвили не знаю и знать не хочу. А вот с Порошенко мы знакомы и очень даже хорошо». Курченко утверждает, что в 2013 году купил у Петра Порошенко медиа-холдинг UMH group за 400 миллионов долларов.
«5 декабря в Верховной Раде Украины Генеральный прокурор Юрий Луценко безответственно заявил, что Сергей Курченко финансировал протесты Михаила Саакашвили, направленные на свержение существующей власти… По имеющейся у меня информации, этот коррупционный жиробас после продажи не уплатил никаких налогов в бюджет Украины. Порошенко – обманщик и трус, потому и науськивает везде своего цепного цуцыка Луценко».
«Похоже, что Юрий Луценко сделал заявление, находясь в пьяном угаре после очередной попойки со своим кумом-собутыльником Порошенко. Эта алкогольная парочка настолько достала всю нашу страну, весь народ и меня лично, что я подаю иск о защите чести и достоинства за распространение клеветы к Юрию Луценко», - добавил Курченко.