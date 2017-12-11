В декабре вузы Украины заканчивают набор на заочную, вечернюю и дистанционную форму обучения

Не секрет, что набор на заочную, вечернюю и дистанционную форму обучения многие годы учебные заведения осуществляли практически круглогодично. Вузы на свое усмотрение выделяли периоды набора, которые доводили до сведения Министерства образования. В это время для них открывалась Единая государственная электронная база по вопросам образования (ЕГЭБО), в которую вносились данные об абитуриентах.

Правила приема 2018 года меняют данную модель. С 2018 года поступление на все формы обучения будет осуществляться через личный электронный кабинет, который, по правилам приёма, будет работать с 2 по 25 июля. Только в это время все абитуриенты, желающие поступить на дневную, заочную, и другие формы обучения, смогут зарегистрироваться в конкретном вузе и претендовать на обучение на бюджетных или контрактных местах.

Поступление на старшие курсы на основе диплома о предыдущем образовании – квалифицированного работника, младшего специалиста, бакалавра также будет осуществляться не ранее 12 июля.

В 2018 году поступление в магистратуру на специальности право, психология, туризм, гостинично-рестронный бизнес возможно только на основе результатов ВНО.

Декабрь 2017 года – это время, когда вузы ещё могут принимать абитуриентов по правилам 2017 года. А это значит, что поступать в вуз надо в декабре! У всех, кто хочет стать первокурсником, продолжить свое обучение на основе предыдущего образования или приобрести новую специальность – в 2017 году еще есть такая возможность.

С 11 по 24 декабря 2017 года в Международном классическом университете имени Пилипа Орлика открыт зимний набор на все образовательно-квалификационные уровни и удобные для абитуриентов формы обучения (заочная, вечерняя, дистанционная). Университет предлагает желающим программы обучения по следующим специальностям:

Младший специалист: медсестринство; фармация; гостинично-ресторанный бизнес; журналистика; финансы, банковское дело и страхование; маркетинг; учет и налогообложение; предпринимательство, торговля и биржевая деятельность; право; компьютерная инженерия; геодезия и землеустройство.

Бакалавр: гостинично-ресторанный бизнес; туризм; финансы, банковское дело и страхование; компьютерная инженерия; транспортные технологии; геодезия и землеустройство; право; психология; физическая терапия и эрготерапия; фармация, промышленная фармация; медсестринство; технологии медицинской диагностики и лечения.

Магистр: психология; физическая терапия, эрготерапия; право; туризм; гостинично-ресторанный бизнес; фармация, промышленная фармация; финансы, банковское дело, страхование. Аспирантура: психология.

Адрес: Николаев, улица Котельная, 2, телефон приемной комиссии (0512) 59-30-01, 050-394-72-87.