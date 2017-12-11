Депутат Николаевского облсовета от ОБ Олабин заявил, что нынешняя власть «всех задолбала», но на Майдан не собирается

Вадим Олабин Депутат Николаевского областного совета от «Оппозиционного блока» Вадим Олабин считает, что революционная ситуация в Украине назрела. Но, послужат ли происходящие события сегодня в Киеве толчком к свержению действующей власти, он на 100% не уверен.

Такое мнение он высказал «Преступности.НЕТ», комментируя последние события в Киеве.

- Мы прекрасно понимаем, что эта власть, которая сейчас управляет Украиной, она уже всех настолько задолбала, у меня других слов не находится, что рано или поздно этот гнойный нарыв должен каким-то образом вылиться наружу, - заявил он. - Прошлый Майдан был доказательством того, что люди могут таким образом выразить свое мнение, свергнуть власть, поменять, изменить существующих руководителей.

При этом депутат заявил, что сам лично не намерен выходить сегодня на Майдан, так как является приверженцем законной смены власти путем перевыборов.

- Других способов изменить руководство страны я не вижу. Это неправильно, это незаконно. Я стою на стороне закона. И все, что происходит в незаконный способ – я всегда против этого.

- Я согласен с некоторыми руководителями политических партий, которые ясно и четко называют то, что произошло четыре года назад. Я вот с ними солидарен. У нас не поменялось политическое устройство. У нас олигархи, как управляли, так и управляют. Изменились только лица, а суть не поменялась. Если мы берем исторические примеры, революцию, допустим, 1917-го года, то мы прекрасно понимаем: пришла новая власть, национализировала все предприятия, всю государственную казну… Это была революция. А то, что произошло четыре года назад, наверное, как-то по-другому называется, - добавил он.

Требования же активистов в Киеве принять закон об импичменте президента Олабин поддерживает.

- Дело в том, что у нас степень ответственности должна у всех быть одинаковой. У нас не может быть неприкасаемых лиц, даже если этот человек имеет такой избираемый пост, как Президент Украины. Считаю, что это правильно и целесообразно, - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 10 декабря в Киеве проходил «Марш за импичмент».