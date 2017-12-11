«Я показал, как живут президенты и если надо - покажу, как умирают», - Саакашвили

Утром в понедельник, 11 декабря, лидер партии «Рух нових сил» Михаил Саакашвили был доставлен в здание Печерского районного суда для избрания меры пресечения.

В ходе судебного заседания Саакашвили ответил на вопросы журналистов.

- Я объявил голодовку. Я показал, как могут жить президенты, и я покажу им, как будут умирать президенты, если нужно для дела. Но в любом случае, это смешно и стыдно, что процесс, который вызывает интерес во всём мире, они решили, что нужно провести в зале размером десять квадратных метров. Вот это и есть новая Украина? Это и есть прозрачность? Эти СБУшники, которые тут сидят, это и есть украинский народ? - заявил Саакашвили.

У экс-президента Грузии также спросили, как он относится к заявлениям о депортации.

- Во-первых, украинский народ не допустит беззакония, во-вторых, вы думаете, если в Украине вышло вчера 50 тысяч, то сколько выйдет в Грузии? В Грузии их сотрут! Сотрут! Меня можно держать в клетке, но народ держать в клетке нельзя. Мы прорвёмся и мы обязательно победим. Нам не нужны эксцессы, нам не нужны столкновения, нам не нужна дестабилизация, нам нужно спокойно провести политический процесс в цивилизованном, демократическом европейском государстве, - сказал Саакашвили.

Как известно, во вторник, 5 декабря, в квартиру лидера «Движения новых сил» Михаила Саакашвили вломились силовики. Сотрудники СБУ задержали экс-президента Грузии и пытались увезти, но сторонники политика отбили лидера «ДНС» и митинговали под зданием Верховной Рады.

После того, как сторонники Саакашвили отбили его у сотрудников СБУ, Нацполиция объявила политика в розыск. Вечером 8 декабря политика задержали и доставили в ИВС.