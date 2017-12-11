Страны Евросоюза одобрили создание программы PESCO – европейского аналога НАТО

На уровне глав МИД стран-членов Евросоюза в Брюсселе одобрили расширение оборонного сотрудничества в Европе – так называемую программу PESCO («Постоянное структурированное сотрудничество в военной сфере»).

Об этом говорится в официальном журнале заседаний Совета ЕС, сообщает «Лига».

Соглашение подписали министры 25 стран: Австрии, Бельгии, Болгарии, Чехии, Хорватии, Кипра, Эстонии, Финляндии, Франции, ФРГ, Греции, Венгрии, Италии, Ирландии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Словении, Словакии, Испании и Швеции.

По данным брюссельских инсайдеров, к PESCO позднее могут присоединиться также Дания, Ирландия, Мальта, Португалия и Великобритания (несмотря на то, что последняя проголосовала за выход из ЕС). По программе PESCO страны ЕС смогут более тесно, оперативно и глубоко развивать общие оборонные способности; проект предполагает совместные учения и инвестирование на уровне государства в общие операции ЕС. Первоначальный список задач по программе включает 17 пунктов.

На июньском саммите ЕС лидеры стран согласились, что объединению нужен «аналог НАТО». В октябре на саммите руководства Евросоюза эту тему проработали более тщательно. Отмечается, что эта структура не будет конкурировать с НАТО. По словам канцлера Германии Ангелы Меркель, ЕС сможет проводить собственные масштабные операции, в которых, кроме вооруженных сил, также будут задействованы дипломатия и помощь развитию других стран.

Напомним, ранее сообщалось, что Еврокомиссия не выплатит Украине третий транш финпомощи в размере €600 миллионов из-за невыполненных требований.