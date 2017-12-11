Суд не поддержал ходатайство прокуратуры об аресте Саакашвили

Печерскийрайонныйсуд Киеваотказалсяприменять на время расследованияв отношении экс-президентаГрузиилидерапартии «Рухновыхсил» Михеила Саакашвилимеру пресечения -круглосуточныйдомашний арест.

Соответствующее решение вынесла на заседании 11 декабря председательствующая судья Лариса Цокол.

Таким образом суд не поддержал ходатайство прокуратуры, которая просила о такой мере пресечения.

Отвечая на вопросы журналистов, Саакашвили отметил, что «не имеет президентских амбиций, а имеет целью разрушить нынешнюю олигархическую систему правления» в Украине.

Относительно ближайших планов политик с улыбкой сказал:

«Я пятый день голодаю и поэтому первоочередная цель - поесть».

Как известно, во вторник, 5 декабря, в квартиру лидера «Движения новых сил» Михаила Саакашвили вломились силовики. Сотрудники СБУ задержали экс-президента Грузии и пытались увезти, но сторонники политика отбили лидера «ДНС» и митинговали под зданием Верховной Рады.

После того, как сторонники Саакашвили отбили его у сотрудников СБУ, Нацполиция объявила политика в розыск. Вечером 8 декабря политика задержали и доставили в ИВС.