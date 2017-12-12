В Польше заявили о доказательствах двух взрывов на борту самолета, который разбился под Смоленском

Министр обороны Польши заявил о доказательствах двух взрывов на борту самолета Ту- 154, который разбился в 2010 году под Смоленском.

Об этом сообщает «Польское радио».

Министр обороны Антоне Мацеревич заявил, что комиссия по расследованию Смоленской катастрофы при предыдущем правительстве фальсифицировала данные экспертиз, чтоб не допустить распространения версии о взрыве.

«Мы имеем в своем распоряжении экспертизу, она сохранилась в материалах комиссии Миллера. И мы можем подтвердить, что очевидным образом были идентифицированы два взрыва. Они точно описаны: их диаметр и место возникновения», - сказал министр.

Раньше сообщалось, что Польша обвинила русских авиадиспетчеров в катастрофе Ту- 154 под Смоленском. Самолет Ту- 154 с Президентом Польши Лехом Качинским на борту разбился 10 апреля 2010 года поблизости Смоленская. В авиакатастрофе погибло 96 человек, включая Президентом Польши, его жену и высокопоставленных польских политиков.

Напоминаем, польская комиссия обнаружила запись момента взрыва на бортовом самописце самолета «Ту-154», в результате аварии которого в Смоленской области погиб президент Польши Лех Качиньский.