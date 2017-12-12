Генпрокурор хочет, чтобы разведчики НАБУ обнародовали свои декларации о доходах

Генеральный прокурор Юрий Луценко инициирует ввод обязательства подачи электронных деклараций секретными агентами Национального антикоррупционного бюро.

Об этом он сказал на брифинге, передает «Громадське».

Так, Генпрокурор подчеркнул, что следствие против задержанных по подозрению в провокации взятки агентов НАБУ ведется в закрытом режиме. По его мнению, необходимо безотлагательно изменить процедуру набора агентов НАБУ. Луценко инициирует введение обязательства подачи е-деклараций негласными агентами бюро. Также Генпрокурор предлагает директору НАБУ Артему Ситнику встретиться и разработать план дальнейшей работы бюро.

Стоит отметить, что заместитель Генпрокурора Анатолий Матиос запретил обнародовать е-декларации ряда сотрудников военной прокуратуры и сотрудников Генпрокуратуры в электронном реестре.

Ранее сообщалось, что, по мнению Генпрокурора Юрия Луценко, кандидаты в разведку НАБУ должны проходить открытый конкурс.

Напоминаем, Госдепартамент США заявил, что в НАБУ внедрены их специалисты, с помощь которых в бюджет было возвращено $1,3 миллиарда.