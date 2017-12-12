Президентом Украины должен быть этнический украинец, – Саакашвили

Лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили отрицает, что хочет быть Президентом Украины, и считает что Главой государства должен быть этнический украинец.

Об этом он заявил в комментарии изданию «Настоящее Время».

– У меня нет амбиций быть Президентом Украины. Президентом Украины однозначно должен быть этнический украинец. Хотя этничность в Украине относительное понятие, но все-равно, это должен быть человек, который родился в Украине и всю жить прожил в Украине. Я приехал в Украину очень юным, но тут я не родился, и всю жизнь не прожил, – заявил Саакашвили.

При этом, он говорит, что в Украине планирует заниматься политикой.

– Как только в Украине будет нормальная власть, не будет давления на судебную систему, Украина вернет мне гражданство. Я буду заниматься здесь политической деятельностью, – добавил бывший Президент Грузии.

"У меня нет амбиций быть президентом Украины. Президентом Украины однозначно должен быть этнический украинец", – поговорили с @SaakashviliM Подробнее: https://t.co/1UrfFasYy9 pic.twitter.com/4ZvKwDy7Gr — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) 12 декабря 2017 г.

Напомним, ранее экс-генконсул Грузии в Одессе Тимур Нишнианидзе в интервью «Преступности.НЕТ» высказал мнение, что «не грузины, а украинцы должны строить Украину».