Трамп согласился выделить Украине $350 миллионов в качестве военной помощи

Президент США Дональд Трамп подписал Оборонный бюджет на 2018 год, предусматривающий 350 миллионов долларов на помощь Украине.

Об этом сообщает посольство Украины в США.

«Закон санкционирует предоставление нашему государству летальных вооружений оборонного характера и существенно расширяет параметры поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов в области безопасности и оборонной сфере. Так, в документ включены положения, позволяющие использование средств оборонного бюджета США на нужды реабилитации в медицинских учреждениях Соединенных Штатов раненых украинских военнослужащих, обучение и подготовку украинских медицинских специалистов в этой сфере, а также для усиления способности Воздушных и Военно-морских сил нашего государства».

«Впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны», - сообщили в посольстве.

Напомним, что ранее у Трампа заверили, что США продолжат укреплять обороноспособность Украины.