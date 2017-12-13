Губернатор Савченко заявил, что взять к себе в команду Гранатурова и Шевченко ему порекомендовал экс-мэр Сенкевич

Глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко взял к себе в команду экс-мэра Николаева Юрия Гранатурова и экс-вице-мэра Николаева Евгения Шевченко по совету Александра Сенкевича.

Об этом Савченко сообщил в эфире программы «Добрый вечер».

По словам председателя Николаевской ОГА, окончательное решение касательно утверждения на должности руководителя аппарата Николаевской ОГА Юрий Гранатурова он будет принимать самостоятельно.

– Должность, на которую идет господин Гранатуров – это госслужащий. Это очень ответственная должность, с большим объемом полномочий и с огромной ответственностью. И он молодец, что он не забоялся, а наоборот взял на себя эту ответственность. Поэтому, общаясь когда-то с общественным советом, который я создал, я им сказал: «Друзья мои, я буду прислушиваться, я буду вас слышать, я буду вас понимать. Я буду понимать те вопросы, которые вы поднимаете. И мы будем работать вместе над устранением недостатков, над изучением вопросов. Но кадровое решение, окончательно решение я буду принимать самостоятельно, потому что меня отвечать». Потому что все потом «полощут» мою фамилию, и вспоминают меня. Поэтому после того, как он пройдет все проверки, я буду принимать решение, – сказал Савченко.

Также Алексей Савченко отметил, что экс-вице-мэр Николаева Евгений Шевченко будет утвержден на должность советника главы ОГА по гуманитарным вопросам после испытательного срока.

– Вчера у меня был разговор с Шевченко, я услышал его доводы. Я ему предложил, чтоб он пришел ко мне, поработал моим помощником, и отвечал за те направления, которые есть (гуманитарные, – прим. ПН). С испытательным сроком на два месяца. Я надеюсь, что за два месяца он покажет, что он способен работать, и будет дальше работать, - добавил Савченко.

– Мне его (экс-вице-мэра Евгения Шевченко – прим. ПН), как и господина Гранатурова, предложил экс-мэр Николаева Александр Сенкевич, – резюмировал глава ОГА.

Ранее сообщалось, что бывший мэр Николаева Юрий Гранатуров выиграл конкурсный отбор на должность руководителя аппарата Николаевской ОГА.

Напомним, что заместитель Николаевского городского головы Евгений Шевченко написал заявление об увольнении. После чего сообщалось, что Евгений Шевченко станет советником председателя Николаевской ОГА Алексея Савченко.