Савченко посоветовал депутатам горсовета «не играться» и принять «Николаевоблтеплоэнерго» в собственность города в этом году

Алексей Савченко Председатель Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко обратился к депутатам Николаевского городского совета побыстрее забрать ОКП «Николаевоблтеплоенерго» из областной в городскую собственность.

Об этом он заявил в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале «НИС-ТВ».

Сачвенко отметил, что в этом году не было проблем, как ране, во время запуска отопительного сезона и как обсуждал передачу ОКП с экс-мэром Александром Сенкевичем. По его словам, услугу отопления для николаевцев можно было удешевить на 20%.

– Предприятие насчитывает 107 котельных, 105 из них обслуживают Николаев. Я нормально отношусь к мэру города, зачем мне сегодня предприятие, которое обслуживает громаду Николаева. Поэтому я предложил, позвал тогда Александра Федоровича (Сенкевича, - ПН) и говорю: «я тебе предлагаю, забери это предприятие. Если ты сделаешь там раз, два, три четыре, пять, не буду сейчас рассказывать, то ты будешь иметь возможность уже в этот сезон предоставить услугу по своими котельными жителям Николаева на 20% ниже, чем они сегодня получают. Соберитесь и возьмите!» Но у них там пошли снова какие-то переговоры, я не вмешивался, – сказал Савченко.

Также глава ОГА рассказал о нынешней позиции областной власти относительно ОКП и уверяет, что с их стороны все процессы передачи были сделаны в полной мере.

– Сегодня мы имеем следующую позицию по этим объектам. Областная государственная администрация вместе с областным советом, со всеми профильными комиссиями, Министерство финансов подписало согласование, чтобы европейские банки удовлетворили изменение юридического статуса личности владельца, все это сделали, все это в Кабинет министров, все документы я сделал. Сегодня это предприятие в коммунальную собственность не попало. Оно могло попасть еще раньше. Но, общаясь еще ранее, летом и осенью, с экс-мэром Николаева, я слышал ответ, что там еще нужно освоить определенное количество денег, там нужно еще что-то сделать и тому подобное, а потом они будут передавать. То есть у него был какой-то план, я так понимаю, – рассказал губернатор.

В итоге Савченко настаивает на том, чтобы «Николаевоблтеплоэнерго» все же было передано в коммунальную собственность города как можно быстрее и советует депутатам горсовета активнее работать в этом направлении.

– Я хотел бы посоветовать депутатам городского совета, и председателям профильных комиссий, и главам фракций, чтобы они не игрались, а скорее забирали это предприятие уже в этом году, – подытожил Савченко.

Напомним, ранее сообщалось, что горсовет Николаева выделил 10 миллионов гривен облтеплоэнерго и начал процедуру принятия ОКП в городскую собственность.