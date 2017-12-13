ФБР и Скотленд-Ярд не будут делать экспертизу «пленок Курченко», - нардеп

Из-за политической ангажированности дела экс-президента Грузии Михаила Саакашвили ФБР и Скотленд-Ярд не захотят присоединиться к экспертизе так называемых «пленок Курченко».

Такое мнение в эфире телеканала ZIK высказала народный депутат от БПП Светлана Залищук.

«Хочу сделать замечание по ФБР. Недавно было заявление Луценко, что НАБУ незаконно сотрудничает с ФБР. Это обвинение очень возмутило бюро. США сделало свое заявление, в котором они показали, что сотрудничают законно и в соответствии с меморандумом», — заявила политик.

Нардеп подчеркнула, что для Запада это был очень неприятный шаг.

«И для ФБР и для Скотленд-Ярда будет огромный вопрос, захотят ли они участвовать в этом деле, ввиду его легитимности и политической ангажированности. Это уже вопрос, захотят ли эти службы сотрудничать с Генеральным прокурором Юрием Луценко. ФБР и Скотленд-Ярд не присоединятся к экспертизе пленок, потому что это дело выглядит недостаточно политически нейтральным», — считает Залищук.

При этом депутат подчеркнула, что генпрокурор Юрий Луценко несправедливо обвинил ее в препятствовании задержанию Саакашвили.

«Когда генпрокурор вышел на трибуну Рады, он назвал мою фамилию как человека, который присоединился к преступной группировке. Прокуратура по этому поводу открыла производство. Луценко обвинил меня и других нардепов в том, что мы препятствовали аресту и способствовали побегу Саакашвили. Но нас там не было, потому что мы смотрели пресс-конференцию прокурора», — резюмировала Залищук.

Напомним, что Михаила Саакашвили Печерский суд отпустили без избрания какой-либо меры пресечения, отказав в ходатайстве прокуратуры о домашнем аресте.

Как известно, во вторник, 5 декабря, в квартиру лидера «Движения новых сил» Михаила Саакашвили вломились силовики. Сотрудники СБУ задержали экс-президента Грузии и пытались увезти, но сторонники политика отбили лидера «ДНС» и митинговали под зданием Верховной Рады.

После того, как сторонники Саакашвили отбили его у сотрудников СБУ, Нацполиция объявила политика в розыск. Вечером 8 декабря политика задержали и доставили в ИВС.