«Оппоблок» утратил себя», - Савченко заявил, что его подчиненные не оказывали давление на депутатов «ОБ» в Николаевском облсовете

Алексей Савченко Глава Николаевской Облгосадминистрации Алексей Савченко завил, что его подчиненные не оказывали давление на депутатов от «Оппозиционного блока».

Данное заявление прозвучало в эфире программы «Добрый вечер».

По словам ведущего, ранее Фроленко рассказал о давлении подчиненных Савченко на его коллег по фракции.

- Я всегда отношусь к людям с уважением и надеюсь, что люди будут относиться с уважением ко мне. Я могу заверить, что ни я ни мои подчиненные не оказывают давление на господина Фроленко, - сказал глава Николаевской Облгосадминистрации.

Также в ответ на вопрос ведущего о том, должен ли теперь Фроленко извиниться перед ним, Савченко предположил, что таким образом член «ОБ» хочет обратить на себя внимание.

- Ну если он способен, то пусть извиняется. Я думаю, что таким образом он просто пытается обратить на себя внимание, потому что «Оппозиционного блока» в областном совете практически не существует. Я вам хочу это сказать, потому что «Оппозиционый блок» утратил себя. И мы почти за год это доказали и я думаю, что дальше мы тоже докажем свою позицию, - подчеркнул он.

Напомним, что ранее во время обсуждения вопросов из повестки дня депутат Фроленко упомнил про «депутатские деньги», до сих пор не выделены заместителем главы ОГА Александром Кушниром. В связи с этим он выступил с небольшим заявлением, пожелав руководству облгосадминистрации оказаться в Мариуполе, куда, по его мнению, на сегодняшний день они отправляют неугодных им людей.

Как известно, фракция «Оппоблока» является самой крупной фракцией и насчитывает 17 депутатов. Всего облсовет состоит из 64 депутатов.