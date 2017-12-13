Победительница конкурса отказалась возглавить гороно Николаева – Казакова снова проведет отбор на эту должность

Победительница конкурса на должность начальника управления образования Николаевского городского совета Елена Удовиченко написала отказ от занятия этой должности.
Об этом сообщили в управлении аппарата Николаевского горсовета.
В среду, 13 декабря, заявление поступило к исполняющей обязанности Николаевского городского головы – секретарю Николаевского горсовета Татьяне Казаковой.
Напомним, что Удовиченко выиграла конкурс на занятие этой должности 7 декабря. После объявления результатов она заявила о своих планах во главе управления образования. Елена Удовиченко на данный момент находится на должности заместителя директора департамента образования и науки Николаевской ОГА – начальника управления образования и ресурсного обеспечения. Второе место в конкурсе на должность главы гороно заняла Елена Осипова. Тогда комиссия рекомендовала зачислить в кадровый резерв на должность начальника управления образования Елену Осипову «как такую, которая успешно сдала экзамен и прошла собеседование».
Теперь же Казакова обратилась к Елене Осиповой «с просьбой принять участие во втором конкурсе на должность начальника управления образования, который вскоре будет объявлен».
- Мы прорвали «блокаду» в управлении образования – кандидаты, которые приняли участие в первом конкурсе, показали себя со стороны профессионалов и уверенных в своих знаниях специалистов. Но я уверена, что на данный момент в городе намного больше желающих принять участие во втором конкурсе на управляющую должность в управлении образования горсовета. Я знаю, что многие не приняли участие в первом конкурсе из-за боязни. Я говорю это осознанно. Поэтому я обращаюсь ко всем, кто хочет попробовать свои силы в сфере образования и доказать свой уровень квалификации горожанам, и заверить николаевцев, что образование города будет меняться к лучшему под чутким руководством и контролем нового начальника. Мы должны заверить горожан, что наш город имеет большой потенциал в вопросах образования, - сказала Казакова.