Победительница конкурса отказалась возглавить гороно Николаева – Казакова снова проведет отбор на эту должность

Елена Удовиченко Победительница конкурса на должность начальника управления образования Николаевского городского совета Елена Удовиченко написала отказ от занятия этой должности.

Об этом сообщили в управлении аппарата Николаевского горсовета.

В среду, 13 декабря, заявление поступило к исполняющей обязанности Николаевского городского головы – секретарю Николаевского горсовета Татьяне Казаковой.

Напомним, что Удовиченко выиграла конкурс на занятие этой должности 7 декабря. После объявления результатов она заявила о своих планах во главе управления образования. Елена Удовиченко на данный момент находится на должности заместителя директора департамента образования и науки Николаевской ОГА – начальника управления образования и ресурсного обеспечения. Второе место в конкурсе на должность главы гороно заняла Елена Осипова. Тогда комиссия рекомендовала зачислить в кадровый резерв на должность начальника управления образования Елену Осипову «как такую, которая успешно сдала экзамен и прошла собеседование».

Теперь же Казакова обратилась к Елене Осиповой «с просьбой принять участие во втором конкурсе на должность начальника управления образования, который вскоре будет объявлен».