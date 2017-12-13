Скандальный экс-вице-губернатор Днепропетровщины Корбан вернулся в Украину

Экс-лидер партии Укроп Геннадий Корбан вернулся в Украину.

Об этом у себя в Facebook написал мэр Днепра Борис Филатов.

«Он вернулся. Мой самый лучший друг. Маленький еврей, который всегда прикрывал мою здоровую русскую спину», – написал он.

«Я всегда знал, что это случится. Знал даже тогда, когда было совсем невыносимо… Он вернулся. Пристегивайтесь», – добавил Филатов

Напомним, 31 октября 2015 года СБУ задержала Корбана в рамках проведения спецоперации по ликвидации ОПГ.

Ему были предъявлены обвинения по четырем статьям Уголовного кодекса: 255 (создание организованной преступной организации), 191 (присвоение, растрата имущества: по факту хищения средств из Фонда обороны страны), 349 (задержание представителя власти или работника правоохранительного органа как заложника: по факту похищения председателя Государственного земельного агентства Сергея Рудыка и секретаря Днепропетровского городского совета Александра Величко), 289 (угон автомобильного транспорта).

19 апреля 2016 года адвокат заявила, что Корбан признал свою вину и получил 1,5 года условно и не будет баллотироваться на довыборах в Верховную Раду по мажоритарному округу Днепропетровска.

21 апреля 2016 года прокурор ГПУ Владислав Куценко заявил, что экс-лидер партии Укроп Геннадий Корбан получил условный срок только по одному эпизоду уголовного производства. При этом Куценко добавил, что другие эпизоды по Корбану еще расследуются правоохранительными органами..

21 августа 2016 года суд отпустил Корбана из-под домашнего ареста и официально разрешил выезд в Израиль.