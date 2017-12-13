В администрацию Порошенко направили представление об увольнении глав Арбузинской, Вознесенской и Еланецкой РГА

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Наталья Баланюк
Кабинет Министров Украины одобрил увольнение трех председателей районных государственных администраций на Николаевщине – Арбузинской, Вознесенской и Еланецкой РГА.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.

«Сейчас соответствующие документы направлены в Администрацию Президента Украины», - сообщили в ОГА.

Напомним, ранее глава Вознесенской РГА Наталья Баланюк рассказала, что в ОГА хотят ее уволить «из-за депутатов от БПП». Также глава Вознесенской РГА заявила, что глава ОГА Савченко и вице-губернатор Гайдаржи давили на нее, чтобы отдать перевозки «нужному» бизнесмену.

Елена Посашкова
Александр Палий

Как известно, главой Еланецкой РГА является Елена Посашкова, она возглавляет райгосадминистрацию с мая 2016 года. Арбузинскую РГА возглавляет Александр Палий, на которого в 2016 году напал депутат Чмырь. 

Вадим Богданов

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