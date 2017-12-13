В Одесском аэропорту опровергли слова главы Николаевской ОГА и заявили, что не закрываются

В Одесском аэропорту опровергают слова председателя Николаевской облгосадминистрации Алексея Савченко об ограничениях в работе воздушной в 2018 году.

Об этом сообщает пресс-служба Международного аэропорта «Одесса».

Как известно, Алексей Савченко, комментируя, что Николаевский аэропорт должен полноценно заработать в феврале или марте 2018 года, рассказал, что услугами могут воспользоваться и одесситы, аэропорт, которых якобы закроется в следующем году.

В Одесском аэропорту отмечают, что согласно утвержденному проекту реконструкции и строительства аэродромного комплекса аэропорта, не предусмотрено каких-либо эксплуатационных ограничений в работе действующей взлетно-посадочной полосы, и тем более ее закрытия.

«В период проведения строительных работ на аэродроме Международный аэропорт «Одесса» продолжит свою работу в штатном режиме», – подчеркнули в аэропорту.

Напомним, в сентябре сообщалось, что на Одесский аэропорт в рамках Госпрограммы планировалось выделить почти 1,7 миллиарда гривен на реконструкцию.