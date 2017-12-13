Послы стран G7 попросили НАБУ и САП «работать тише», - СМИ

На встрече послов «Большой семерки» с директором НАБУ Артемом Сытником и руководителем САП Назаром Холодницким украинских правоохранителей просили не встревать в политику.

Об этом сообщает ТСН.

На встрече Холодницкий в общих чертах рассказал об открытых производствах и проблемах в работе антикоррупционных органов. Сытник пожаловался на препятствия в работе НАБУ из-за боязни уголовных производств со стороны политиков.

Вместе с тем, посол Великобритании Джудит Гоф раскритиковала Артема Сытника за лишний пиар в работе НАБУ.

- Необходимо больше профессионализма с вашей стороны и меньше пиара, прежде всего телевизионного, - приводят слова Гоф источники LB.ua.

Ее поддержал и посол ЕС Хьюг Мингарелли, заявивший, что антикоррупционные органы «должны работать в более сдержанной манере». Посол Германии в Украине Эрнст Райхель считает, что ответственность за конфликт между силовыми ветвями власти обоюдна – «и ГПУ, и ваша тоже». Выслушивая мнения коллег, посол США Мари Йованович не вмешивалась и лишь кивала головой.

- Также могу добавить, что некоторые послы хотели пригласить на эту встречу и Юрия Луценко, но потом от этой идеи отказались. В том числе, потому, что ряд других дипломатов выступали против, - отметил источник LB.ua.

Напомним, НАБУ завела дело на Луценко по делу о незаконном обогащении, а в ГПУ в ответ завели дело на Сытника.