Саакашвили может не приходить на допрос в ГПУ по повестке на сайте, - адвокат

Лидер «Движения новых сил» Михаил Саакашвили не обязан идти на допрос в Генпрокуратуру, потому что повестка Саакашвили не приходила, а обнародованная на сайте Генпрокуратуры не касается его.

Об этом сообщил адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий под Печерским райсудом Киева, отвечая на вопрос, пойдет экс-президент Грузии на допрос 18 декабря, передает «Украинская правда».

«Мы считаем, что это неправильно (предоставленный – ред.) процессуальный документ, поскольку в уголовно-процессуальном кодексе нет такого способа предоставления повестки через сайт ГПУ», - сказал он.

Адвокат добавил, что они готовы принимать повестку, но предоставленную «должным образом».

«Второе – та информация, которая содержится на сайте ГПУ, совершенно не соответствует тем статьям, что указаны в подозрении (Саакашвили – ред.). Там указаны статьи, не касающиеся Михеила в рамках его дела. Этот документ к Михеилу отношения не имеет. Было бы нелогично говорить, придет он или нет», - сказал Чернолуцкий.

«Он (Саакашвили – ред.) не обязан приходить, потому что это не документ, касающийся его уголовного дела – раз, второе – это документ, который в ненадлежащий способ доносится до него», - подытожил Чернолуцкий.

Как известно, ранее на сайте ГПУ появилась повестка на имя Саакашвили. В ней указано, что прокурор Я.В. Домбровский намерен допросить Саакашвили как подозреваемого в уголовном производстве №42017000000004873 от 04.12.2017 года по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 15 («Покушение на преступление»), ч. 3 ст. 28 («Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией»), ч. 2 ст. 256 («Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности»), ч. 4 ст. 110-2 («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины») УК Украины. Саакашвили ранее вручили подозрение только по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины («Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности»).

Напомним, что Печерский районный суд Киева отказался применять на время расследования в отношении экс-президента Грузии, лидера партии «Движение новых сил» Михеила Саакашвили меру пресечения - круглосуточный домашний арест.