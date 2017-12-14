«Покинул ряды», – фракция «ОБ» в облсовете решила отозвать Кротова с должности замглавы Москаленко

Андрей Кротов Во фракции «Оппозиционного блока» в Николаевском областном совете в четверг, 14 декабря, инициировали снятие с должности заместитель главы облсовета Андрея Кротова.

Как известно, Андрей Кротов заявил о выходе из фракции «Оппозиционный блок», отметив, что на ее основе пытаются слепить фракцию «За життя».

Глава фракции «ОБ» в облсовете Владимир Фроленко предложил рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий заместителя областного совета Кротова из-за потери депутатов от «ОБ» связи с Кротовым и систематическое невыполнение им решений фракции, пишут «Николаевские известия».

Издание отмечает, что за данный вопрос проголосовали все присутствующие на заседании депутаты. Таким образом, на следующей сессии областного совета будет стоять вопрос о досрочном прекращении полномочий Кротова. Соответствующее заявление Владимир Фроленко направил Виктории Москаленко.

Отметим, что в протоколе как присутствующие на заседании фракции отмечены депутаты Оксана Солтис и Николай Лучный, но по информации «Преступности.НЕТ» они отсутствовали при обсуждении этого вопроса и позже подтвердили это.

Так, Оксана Солтыс уверяет, что ей по телефону рассказали о происходящем на заседании фракции и она готова поддержать решение коллег.

- Я поддержу фракцию. Дело в том, что меня не было по уважительной причине, но в телефонном режиме я была в курсе того, что происходило. И мнение фракции я поддержу, так как я являюсь членом фракции. Если это обоснованное мнение и обоснованное решение, то я поддержу фракцию, – рассказала Солтыс.

При этом Николай Лучный отметил, что не может комментировать решение фракции, так как не знает, что там происходило.

- Да, меня действительно не было на этом заседании, я могу вам стопроцентно подтвердить. А почему так сделали, я не могу сказать, не могу комментировать, потому что я еще не созванивался. Я, правда, не обсуждал, потому что я был за рулем и не мог. Мне вдогонку, так сказать, сказали, что это такое случилось и так далее. Почему и как я не могу пока комментировать. Я, правда, ничего не знаю. Поймите меня правильно, я, правда, не могу ничего сказать, потому что я был на заседании комиссии вместе с Кротовым. Когда это было, меня действительно там не было. Я скажу так, на том заседании и так далее. Кто там был, что там было, я не знаю, я только из-за руля вышел, – сказал депутат.

Напомним, до этого губернатор Николаевщины Савченко заявил, что фракция «Оппоблок» в облсовете «утратила себя».

Ранее также сообщалось, что глава Николаевского облсовета назначила своим заместителем «оппозиционера» Кротова, несмотря на замечания НАПК.