Почти половина украинцев не видят политического лидера, который мог бы руководить страной

Почти половина украинцев уверены, что на данный момент в Украине отсутствуют политические лидеры, которые могли бы эффективно руководить страной.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Центром Разумкова и презентованного в четверг в Киеве, передает «Интерфакс».

Согласно данным опроса, 45,5% респондентов считают, что в Украине нет политических лидеров, которые бы могли эффективно руководить страной.

При этом, 39,4% украинцев думают, что такие лидеры есть, а 15,1% - затруднились ответить.

Отмечается, что социологическое исследование было проведено 22-27 сентября 2017 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областях, опрошено 2008 респондентов в возрасте от 18 лет (теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%).

Напомним, согласно результатам исследования, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований «Социс», Киевским международным институтом социологии, социологической группой «Рейтинг» и Центром Разумкова, Святослав Вакарчук вошел в тройку лидеров президентской гонки.