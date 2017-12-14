«Это не Саакашвили», - Луценко назвал подозреваемого в деле об организации госпереворота

Экс-президент Грузии и глава движения «Рух новых сил» Михаил Саакашвили не является подозреваемым в организации переворота за деньги беглого олигарха Сергея Курченко — только в содействии.

Такое заявление в эфире телеканала «ZIK» сделал Генпрокурор Юрий Луценко.

«Мы (Генеральная прокуратура Украины – ПН) не подозреваем Саакашвили. Мы подозреваем его правую руку Севериона Дангадзе в попытке переворота и финансировании такой попытки. Самого Саакашвили мы подозреваем только в содействии членам преступной группировки Курченко-Януковича», – ответил Луценко.

По словам генпрокурора, что сотрудники «Альфы» (СБУ) пришли к Саакашвили и хотели задержать его, потому что они ведут данное дело.

«Фактически, он отказался, сбежав из автомобиля. После этого он скрывался в разных местах и был задержан, после объявления в розыск, сотрудниками Национальной полиции», — резюмировал Луценко.

Напомним, что Михаила Саакашвили Печерский суд отпустили без избрания какой-либо меры пресечения, отказав в ходатайстве прокуратуры о домашнем аресте.

Как известно, во вторник, 5 декабря, в квартиру лидера «Движения новых сил» Михаила Саакашвили вломились силовики. Сотрудники СБУ задержали экс-президента Грузии и пытались увезти, но сторонники политика отбили лидера «ДНС» и митинговали под зданием Верховной Рады.

После того, как сторонники Саакашвили отбили его у сотрудников СБУ, Нацполиция объявила политика в розыск. Вечером 8 декабря политика задержали и доставили в ИВС.