Глава Арбузинской РГА заявил, что отказался увольняться по настоянию Савченко без объяснения причин: «Начали травить СБУшников»

Александр Палий Председатель Арбузинской райгосадминистрации Александр Палий заявил, что в свое время принципиально отказался писать заявление на увольнение по собственному желанию. После чего, по его словам, на него стали «травить» сотрудников Службы безопасности Украины.

Об этом он рассказал в комментарии «Преступности.НЕТ».

Напомним, ранее сообщалось о том, как в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации заявили, что Кабинет Министров Украины одобрил увольнение трех председателей РГА на Николаевщине – Арбузинской, Вознесенской и Еланецкой.

Как отметил Палий, до этого в течение нескольких месяцев первый заместитель главы ОГА Вячеслав Бонь по поручению губернатора Алексея Савченко настоятельно рекомендовал главам РГА писать заявления. Причем эти трое председателей – только лишь часть. По информации Палия, уволить хотят 12 глав РГА.

- На вопрос, за какие заслуги и по каким реальным причинам писать заявление, он отмечал, что Савченко не хочет с нами работать, причины не называет. Что касается именно меня, я инициировал встречу с Савченко, чтобы лично от него услышать причины, почему я его не устраиваю. На что Бонь отметил, что Савченко с председателями РГА не встречается и об этом говорить не будет, - рассказал Александр Палий. - Я вам скажу, что за время его пребывания в должности главы ОГА многим главам ни разу не удалось с ним встретиться. Многим без каких-либо пояснений не подписывался плановый отпуск и тому подобное. Поэтому я сказал, что, если он не хочет со мной встречаться, я тогда не буду писать заявление принципиально. На что Бонь заверил, что «если не хочешь по-хорошему, будет по-другому».

- И с этого времени они начали травить на нас СБУшников, устраивать проверки по вопросам государственной тайны, составлять надуманные акты о якобы нарушениях, - добавил глава РГА. - Это пока первый прием, который он (Савченко- ПН) придумал, для того чтобы заменить 12 председателей РГА. Он лично.

Чиновник отметил, что на данный момент готовит иск на противоправные действия главы управления Службы безопасности Украины в Николаевской области Алексея Ляха:

- Сначала Лях делает вывод, что имеет место нарушение, и только через несколько недель направляют на наши адреса сами акты проверок, в которых указаны настолько лживые факты, что в суде это будет просто посмешище над СБУшниками.

По словам Палия, если в Администрацию Президента и были направлены представления на их увольнения, то в них были вписаны именно результаты этих проверок СБУ.

- Но Кабмин без нашего участия и наших объяснений не может принимать решения о согласовании или несогласовании представлений на увольнение. На сегодняшний день КМУ не обладает такой информацией, - сказал он.

Напомним, ранее глава Вознесенской РГА Наталья Баланюк рассказала, что в ОГА хотят ее уволить «из-за депутатов от БПП». Также глава Вознесенской РГА заявила, что глава ОГА Савченко и вице-губернатор Гайдаржи давили на нее, чтобы отдать перевозки «нужному» бизнесмену.