«Порошенко возглавляет топ-коррупцию и стал наследником Януковича», - нардеп Соболев

Народный депутат Егор Соболев заявил, что президент Украины Петр Порошенко возглавляет топ-коррупцию и стал наследником Виктора Януковича.

Об этом сообщает «Лига».

Нардеп прокомментировал давление на антикоррупционные правоохранительные органы в Украине.

- Антикоррупционное бюро и антикоррупционная прокуратура были созданы нами для того, чтобы ломать круговую поруку, которая создается через коррупцию между МВД, ГПУ, СБУ, судами, Администрацией президента, парламентом, правительством и руководителями госпредприятий. Годами была идиллия, десятилетиями была идиллия, они только собирались и рассказывали нам, как они хорошо «борются» с коррупцией. Когда антикоррпупционное бюро и антикоррупционная прокуратура начали ставить перед законом тех, кто всегда был над законом, - они начали защищаться.

- Атаки на детективов антикоррупционного бюро, попытка сломать антикоррупционное законодательство, увольнение меня, планирование дальнейших атак на НАБУ и САП – это все защита топ-коррупционеров. На самом деле, мы их загнали в угол. Мы открыли их собственность, мы начали расследования против тех, кто буквально возглавляет государство – куда ведут расследования против Насирова или Охендовского? К Порошенко. Это вам ответ на вопрос – на чьей стороне Порошенко. Он возглавляет топ-коррупцию. Порошенко стал наследником Януковича, даже хитрее его. Янукович лучше умел давить бандитами и Беркутом, а Порошенко намного сильнее в умении обманывать. Но топ-коррупционер он такой же, - заявил Соболев.

По его мнению, Порошенко опасается того, что первые наказания для серьезных коррупционеров могут коснуться и его.

- Тот же Порошенко, тот же Яценюк понимают, что как только первые их подельники реально сядут за решетку, - они начнут говорить, расскажут, кто их прикрывал и кто ими руководил.