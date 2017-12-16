Власти Беларуси заблокировали независимый новостной сайт «Белорусский партизан»

Министерство информации Беларуси за «распространение запрещенной информации» заблокировало сайт «Белорусский партизан».

Об этом сообщает «Укринформ».

«На указанном информационном ресурсе, размещенном за пределами национального сегмента сети интернет, регулярно размещаются материалы, в которых содержится запрещенная информация», - говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что решение о блокировании принято по результатам мониторинга сайта. При этом Мининформ Беларуси не сообщает, какие именно материалы из опубликованных на сайте принадлежат к запрещенным к распространению.

Сайт «Белорусский партизан» отреагировал на решение Мининформа подробной инструкцией, как обойти блокировку. В частности, рекомендуют подписаться на Twitter- и Facebook-страницы СМИ, заходить на сайт через браузер Firefox, использовать сеть виртуальных туннелей Tor и его аналогов.

Как известно, сайт «Белорусский партизан» был создан несколькими независимыми журналистами из Беларуси в 2005 году, в тот момент, когда белорусские власти заблокировали практически все независимые газеты. Одним из основателей сайта, который критикует белорусские власти, был Павел Шеремет, убитый в центре Киева летом 2016 года. Главной своей задачей редакция считает «максимально точно и полно рассказать людям о событиях», происходящих в Беларуси.

Напомним, что ранее в Киеве неизвестные блокировали здание телеканала «NewsOne».