Казакова обнародовала свои кандидатуры на должности вице-мэров Николаева и членов исполкома

Татьяна Казакова И.о. городского головы Николаева Татьяна Казакова 15 декабря направила председателям фракций и постоянных комиссий городского совета свои предложения по заместителям мэра и персональному составу исполнительного комитета горсовета.

Об этом сообщили управлении аппарата Николаевского городского совета.

Главам фракций направили официальные письма. Казакова предлагает, чтобы первыми вице-мэрами – таких должностей будет две – стали глава фракции «Блок Петра Порошенко» в горсовете Владимир Крыленко, и Юрий Андриенко (занимал аналогичную должность при Владимире Чайке, Коренюгине и Юрии Гранатурове).

Заместителями мэра останутся Александр Омельчук и Юрий Степанец.

Новыми вице-мэрами станут бывший губернатор Николаевской области Александр Садыков и Сергей Диндаренко – представитель БПП, налоговик, которого называли креатурой экс-губернатора области Вадима Мерикова. Управляющей делами исполкома Николаевского горсовета Казакова хочет назначить Юлию Литвинову, которая сейчас занимает должность директора департамента Николаевского городского головы.

Также изменения, по мнению Казаковой, должны коснуться и состава исполнительного комитета.