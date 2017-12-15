И.о. мэра Николаева обвинила Сенкевича в манипуляциях и заявила, что Савченко не влиял на городской совет

Савченко, Казакова и Сенкевич Исполняющая обязанности городского головы Николаева Татьяна Казакова заявила, что кандидатуры на должности ее заместителей – это общее решение депутатского корпуса.

Также она раскритиковала экс-мэра Александра Сенкевича.

Об этом идет речь в заявлении Казаковой, распространенном управлением аппарата Николаевского городского совета.

Напомним, что ранее Казакова обнародовала кандидатуры на должности вице-мэров Николаева и членов исполнительного комитета горсовета. Она предлагает почти полностью поменять «команду» городского головы и существенно обновить исполком.

«Могу лишь констатировать, что с момента избрания Александра Сенкевича городским головой, последний не принимал никаких самостоятельных кадровых решений, подтверждением чего является не назначение им своих заместителей и неизбрание секретаря городского совета больше года с момента вступления в должность».

«Со дня назначения на должность председателем облгосадминистрации Алексея Савченко единственным случаем выражения его позиции по кадровым вопросам в городском совете была его поддержка моей кандидатуры в качестве секретаря городского совета. Любого другого влияния, а тем более вмешательства в работу бывшего городского головы Сенкевича председателем облгосадминистрации Савченко не проводилось. Однако стоит обратить внимание, что бывший городской голова Сенкевич неоднократно прибегал к спекулятивно-манипулятивным методам в общении с председателями фракций городского совета для использования авторитета Савченко с целью принятия городским советом нужных Сенкевичу решений», - отмечено в заявлении Казаковой.

Она считает, что кандидатуры новых вице-мэров предварительно обсудили с депутатами горсовета.

«Впервые предложенные мной кандидатуры заместителей городского головы, управляющего делами исполнительного комитета и персонального состава исполнительного комитета предварительно были в рабочем порядке обсуждены с депутатским корпусом городского совета и никоим образом не обсуждались с Савченко».