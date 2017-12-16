Саакашвили написал Порошенко письмо с предложением о перемирии, - СМИ

Лидер «Движения новых сил» Михеил Саакашвили написал письмо президенту Петру Порошенко по деэскалации противостояния.

Об этом сообщают источники Insider.

По словам собеседников, такую же просьбу Саакашвили передал Порошенко и устно, через посла одной из стран ЕС.

- Через посла ЕС он предлагает остановить марши и снять палатки в обмен на «деэскалацию», - отметил собеседник среди чиновников.

По его словам, причиной изменения риторики Саакашвили стала угроза его экстрадиции в Грузию.

Другой источник Insider отметил, что до конца года должны завершиться все суды, касающиеся отказа Саакашвили в предоставлении убежища и разрешения на постоянное жительство.

Собеседник не исключил пересмотра решения миграционной службы, которая позволила Саакашвили находиться в Украине до марта 2018 года.

Отметим, ранее Саакашвили заявил, что готов договариваться с Порошенко.

Напомним, что Михаила Саакашвили Печерский суд отпустили без избрания какой-либо меры пресечения, отказав в ходатайстве прокуратуры о домашнем аресте.

Как известно, во вторник, 5 декабря, в квартиру лидера «Движения новых сил» Михаила Саакашвили вломились силовики. Сотрудники СБУ задержали экс-президента Грузии и пытались увезти, но сторонники политика отбили лидера «ДНС» и митинговали под зданием Верховной Рады.

После того, как сторонники Саакашвили отбили его у сотрудников СБУ, Нацполиция объявила политика в розыск. Вечером 8 декабря политика задержали и доставили в ИВС.