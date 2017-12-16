Главой «Нашего Края» в Николаевской области стал Юрий Кормышкин

Юрий Гранатуров в связи с назначением на государственную должность приостановил деятельность в «Нашем Крае», главой партии в Николаевской области стал депутат Николаевского областного совета Юрий Кормышкин.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

На отчетно-выборной конференции Николаевской областной партийной организации «Наш Край», после отчета о проделанной работе парторганизации за 2017 год, Юрий Гранатуров обратился к делегатам конференции с просьбой поддержать его в решении приостановить деятельность в партии «Наш Край» в связи с требованием законодательства о государственной службе.

Юрий Гранатуров отметил, что на новой должности в органах государственной власти в рамках своих полномочий продолжит работать над устойчивым развитием родного края.

«Хочу выразить глубокую благодарность всем вам за совместную плодотворную работу. Мы сумели построить партию нового образца – единую партию громад, партию местного самоуправления. «Наш край» находится в тройке лидеров по количеству представительства в местных громадах, программа нашей политической силы сегодня не просто соответствует запросу времени, но и служит подспорьем для развития и становления самодостаточных территориальных громад», – сказал в своем обращении Юрий Гранатуров.

Кроме того, на съезде партии избрали нового руководителя «Нашего Края» в Николаевской области. Центральный исполнительный комитет партии по рекомендации Юрия Гранатурова предложил избрать руководителем депутата Николаевского областного совета Юрия Анатольевича Кормышкина. Данное предложение единогласно поддержали все делегаты конференции.

Юрий Кормышкин В своей речи новоизбранный глава «Нашего Края» поблагодарил однопартийцев за доверие и поддержку, а также озвучил основные достижения партии за 2017 год и те задачи, которые он, как руководитель, ставит перед «Нашим Краем» на ближайшие годы.

«Для меня избрание главой областной организации – большая честь и ответственность. Честь, потому что рядом со мной эти 2,5 года преданно продолжают свою политическую деятельность наиболее авторитетные жители нашей Николаевщины. Благодаря им была создана мощная команда единомышленников, которые под флагом «Нашего края» своими конкретными делами внесли значительный вклад в общую копилку развития громад», - сказал Юрий Кормышкин.

Главными достижениями «Нашего Края» за 2017 год, по слова Юрия Кормышкина, стали высокие результаты выборов в объединенные территориальные громады. «Наш край» сохраняет лидерские позиции. Только на ближайших выборах в ОТГ, которые состоятся 24 декабря в 7 громадах области, «Наш Край» выдвинул наибольшее количество кандидатов: 120 из 120.

«Результаты выборов показали, что у нас не только количественный состав наибольший, а и качественный – наилучший. В 2016-2017 гг., когда проходили первые местные выборы депутатов ОТГ, «Наш Край» принимал активное участие в этих выборах. В избирательных гонках приняли участие 1377 кандидатов, из которых 202 от «Нашего Края». Это наибольшее количество поданных кандидатур среди других политсил. Сегодня партия насчитывает 290 депутатских мандатов в советах всех уровней нашей области», - подчеркнул Юрий Кормышкин.

На отчетно-выборную конференцию прибыл сопредседатель «Нашего Края» Александр Мазурчак, который поблагодарил всех за работу и пожелал удачи присутствующим на предстоящих выборах в ОТГ. Также сопредседатель уверен, что будущая работа Юрия Гранатурова руководителем государственной службы в Николаевской области – пример того, что «Наш Край» готов брать ответственность за власть.

«Наш Край» - пример цельности молодости и опыта. Мастера своего дела должны передать знания молодым. Что касается перехода Юрия Исаевича на государственную службу, то мы никогда не боялись брать на себя ответственность за власть. Мы знаем Юрия Гранатурова как профессионала. Уверены – он не подведет и покажет, как «Наш Край» может эффективно работать во власти», - сказал Александр Мазурчак.

Сопредседатель партии также отметил профессионализм новоизбранного руководителя «Нашего Края» в Николаевской области Юрия Кормышкина.