«Северный поток 2» – это общий проект России и Германии, - СМИ

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Известные германские политики, в том числе канцлер Ангела Меркель и глава МИД Германии Зигмар Габриэль, не один раз встречались с представителями российского концерна «Газпром» и обсуждали возможности форсирования проекта газопровода Nord Stream 2.

Соответствующие документы обнародовало немецкое издание Die Welt.

«Эти документы просто ошеломляют. Они показывают, насколько сильно правительство Германии стремилось к реализации проекта Nord Stream 2», — пишет издание.

Согласно обнародованным документам, Зигмар Габриэль встречался с представителями «Газпрома» также в то время, когда начались бои на востоке Украины. Переговоры с российской стороной германские дипломаты и политики вели через посольство и консульства Германии в России.

Отметим, ранее британское издание The Guardian сообщило, что замглавы «Свободной демократической партии Германии» и вице-спикера Бундестага Вольфганга Кубицки заподозрили в продвижении интересов России в вопросе строительства газопровода «Северный поток-2».

Роман Свиридов

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