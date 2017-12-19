Пресс-секретарь Порошенко опубликовал письмо Саакашвили к Президенту

Лидер «Руха новых сил» Михаил Саакашвили написал письмо Президенту Украины Петру Порошенко.

Письмо опубликовал на своей странице в Facebook пресс-секретарь Главы государства Святослав Цеголко.

«Учитывая многочисленные запросы журналистов, а также комментарии самого Саакашвили, в которых он манипулирует содержанием этого письма, принято решение его обнародовать», - говорится в сообщении Цеголко.

В письме к Порошенко Саакашвили признался, что допускал и допускает много политических ошибок. Кроме того, он высказался за деэскалацию ситуации, пообещал не прибегать к дальнейшей дестабилизации и предложил переговоры «с уполномоченным представителем».

В частности, в письме Саакашвили заявил, что у него нет никаких «агрессивных намерений».

Напомним, что ранее Саакашвили уже заявлял, что готов договариваться с Порошенко.

Как известно, во вторник, 5 декабря, в квартиру лидера «Движения новых сил» Михаила Саакашвили вломились силовики. Сотрудники СБУ задержали экс-президента Грузии и пытались увезти, но сторонники политика отбили лидера «ДНС» и митинговали под зданием Верховной Рады.

После того, как сторонники Саакашвили отбили его у сотрудников СБУ, Нацполиция объявила политика в розыск. Вечером 8 декабря политика задержали и доставили в ИВС.

Позже Печерский райсуд Киева отпустил Саакашвили без избрания какой-либо меры пресечения, отказав в ходатайстве прокуратуры о домашнем аресте.