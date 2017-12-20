После «случайной» встречи Коломойского с Луценко ГПУ забрала из «Приватбанка» компромат на олигарха

Генеральная прокуратура 7 декабря провела обыск в центральном офисе «Приватбанка» по подозрению в создании его должностными лицами схемы по выводу средств через кредитование. Под подозрением в причастности к схеме также детективы «Kroll», которые проводят расследование о выводе активов банка его бывшими владельцами.

Об этом в интервью «Бизнес.Цензор» рассказала заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.

Как считает Рожкова, главная цель обысков — вывести из легитимного поля расследования детективов «Kroll», которые до конца года планировали закончить расследование злоупотреблений бывших владельцев банка, основными из которых были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. Отчет «Kroll» — документ, который позволит вести работу, в том числе за рубежом, по возвращению активов, которые государство потеряло при докапитализации банка.

Обыски «Приватбанка» произошли после встречи 25 ноября в Амстердаме генерального прокурора Юрия Луценко с бизнесменом Игорем Коломойским, которую генпрокурор назвал «случайной».

По данным «Бизнес.Цензор», 4 декабря следственный судья Печерского райсуда Киева Татьяна Остапчук позволила сотрудникам ГПУ изъять документы в офисе «Приватбанка» в Днепре.

Речь идет об уголовном производстве 42017000000002828 от 5.09.2017 года. Прокуратура подозревает, что сотрудники «Kroll» вместе с другими должностными лицами «Приватбанка» причастны к выдаче заведомо убыточных кредитов за вознаграждение в 3-5% от их суммы. Злоупотребление произошли уже после национализации финучреждения.

Как пишут Нашi Грошi, на следующий день — 5 декабря, другой следственный судья Печерского райсуда Киева Екатерина Москаленко позволила другой группе следователей ГПУ провести обыск в столичном офисе «Приватбанка» в рамках уголовного расследования № 42017000000001823 от 06.06.2017р. о создании преступной организации и участие в ней в 2008-2016 годах для завладения средствами банка. Речь идет о выводе в ноябре 2016 года через схемы кредитования 124 миллионов гривен.

В ходатайстве прокуратура просила позволить ей изъять ряд документов, в том числе результаты расследований «форензик» британских компаний «Kroll Associates U.K. Limited» и «AlixPartners Services UK LLP», и исследования и анализы юридической компании юридической компанией «Hogan Lovells».

Суд это ходатайство удовлетворил частично, позволив вынести только копии документов.

Напомним, ранее сообщалось, что Луценко в Амстердаме встретился с Коломойским - Генпрокурор назвал эту встречу «случайностью».