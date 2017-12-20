В Раду подали законопроект о выборах в парламент по мажоритарной системе – одним из соавторов является нардеп Вадатурский

Во вторник, 19 декабря, в Верховную Раду подали на замену законопроект о выборах народных депутатов по мажоритарной системе.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает «ОПОРА».

«19 декабря в аппарат Верховной Рады Украины был подан на замену законопроект №7366 о выборах народных депутатов Украины по мажоритарной системе», — говорится в сообщении.

Среди 30 соавторов законопроекта — Олег Барна, Сергей Рудык, Андрей Река, Борислав Розенблат и другие народные депутаты, большинство из которых — мажоритарники.

Документ был зарегистрирован еще 6 декабря, а 20 декабря — последний день для подачи альтернативных законопроектов от народных депутатов.

«ОПОРА» призвала народных депутатов «оперативно зарегистрировать альтернативные законопроекты, чтобы при рассмотрении этого вопроса в стенах парламента не состоялось безапелляционного голосования за законопроект, который не отражает всех позиций относительно избирательной системы в Украине».

Стоит отметить, что одним из инициаторов данного законопроекта является николаевский народный депутат Андрей Вадатурский.

Как известно, что сейчас в Украине действует смешанная пропорционно-мажоритарная система: 225 депутатов избираются в общегосударственном многомандатном избирательном округе по избирательным спискам от политических партий, набравших 5% или более голосов; еще 225 депутатов избираются по мажоритарной системе относительного большинства в одномандатных округах. Из-за вооруженной агрессии России Автономная Республика Крым, Севастополь и отдельные районы Донецкой и Луганской областей не представлены мажоритарщиками в парламенте.

Напомним, ранее Рада приняла в первом чтении Избирательный кодекс.

Отметим, что одним из главных требований протестующих под Верховной Радой является отмена мажоритарной системы при избрании народных депутатов.