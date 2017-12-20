Профильная комиссия Николаевского облсовета вынесла проект бюджета-2018 на сессию – Фроленко заявил о «выходе» двоих депутатов из «Оппоблока»

Представители постоянной депутатской комиссии Николаевского областного совета по вопросам регионального развития, планирования, бюджета, финансов и инвестиций поддержали проект решения бюджета области на 2018 год и вынесли его на сессию, которая запланирована 21 декабря.

Соответствующее решение было принято в ходе заседания комиссии в среду, 20 декабря, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Примечательно, что несмотря на то, что у некоторых депутатов были предложения к проекту решения, глава комиссии Федор Барна поставил его на голосование.

- Я вам зачитаю, у нас же там немножко по постанове поменялись немножко коды по программе классификации расходов… - перебил Барна депутатов, пытавшихся внести предложения. – А там уже на сессии, если у вас будут какие-то дополнения к проекту решения, их озвучите.

В итоге семеро депутатов проголосовали за. И этого было достаточно для принятия решения. Возмущений по поводу такого поворота событий не прозвучало. Единственное, глава фракции «Оппозиционный блок» Владимир Фроленко попросил журналистов обратить внимание на то, что лично он не голосовал.

- Эти два человека (показывая на депутатов от «Оппоблока» Белаву и Дранова – ПН) сегодня выходят из фракции «Оппозиционный блок». Они сегодня не поддерживают «Оппозиционный блок». Вот это решение, которое они сегодня проголосовали, это вот имел влияние на них Андрей Кротов (замглавы облсовета – ПН). Ну, я сразу говорю, потому что опять скажут, что «Оппозиционный блок» поддержал бюджет.

Среди предложений, которые озвучивались к проекту бюджета, было изменить порядок распоряжения так называемыми «депутатскими» деньгами, и уменьшить на три миллиона гривен сумму средств, выделяемых на освещение деятельности облгосадминистрации.

Напомним, проектом областного бюджета предлагается утвердить доходы в размере 6 миллиардов 619 миллионов 727,72 тысяч гривен, расходы – 6 миллиардов 615 миллионов 70,16 тысяч гривен.

Как сообщалось ранее, заместитель главы Николаевского областного совета Андрей Кротов заявил о выходе из фракции «Оппозиционный блок».