«Без приставки первого вице-мэра»: Казакова предложила Андриенко возглавить земельное и архитектурное направления в Николаевском горсовете

Юрий Андриенко В случае назначения Юрия Андриенко на пост вице-мэра города Николаева по архитектурным и земельным вопросам, он будет просто заместителем, а не первым, как было предложено ранее.

Об этом стало известно в ходе заседания постоянной комиссии горсовета по вопросам прав человека, законности, гласности, антикоррупционной политики, местного самоуправления, депутатской деятельности и этики в среду, 20 декабря.

По словам и.о. мэра Николаева - секретаря городского совета Татьяны Казаковой, у каждого заместителя должно быть свое направление, чтобы не смешивать все дела. Таким образом, Юрий Андриенко, который был предложен на должность первого вице-мэра, в случае назначения будет заниматься земельными и архитектурными вопросами.

Однако, Казакова отметила, что по рекомендациям других комиссий Николаевского городского совета, Андриенко «идет как заместитель, но без приставки первого вице-мэра».

Отметим, что во время заседания постоянной архитектурной комиссии горсовета Николаева, все депутаты поддержали рассмотрение кандидатуры Андриенко на данную должность.

- Спасибо Татьяне Викторовне, что наконец-то вернули его на подходящую ему должность, - отметил депутат Дюмин.

Как известно, что Юрий Андриенко, ранее занимал должность первого вице-мэра при Владимире Чайке, Владимире Коренюгине и Юрии Гранатурове. Стал первым заместителем мэра Николаева еще в 2010 году, после того, как на тот момент городской голова Владимир Чайка вступил в Партию регионов и выиграл очередные местные выборы. Тогда Юрия Андриенко называли ставленником губернатора Николая Круглова, у которого Андриенко работал до этого начальником организационного отдела Николаевской областной государственной администрации.

Также, Юрий Андриенко запомнился тем, что 23 ноября 2013 года подал в Николаевский окружной административный суд иск с просьбой запретить николаевскому «Евромайдану» проводить свои собрания на главной площади города.

Отметим, что, по имеющейся информации, Андриенко на должность первого вице-мэра лоббирует именно Юрий Гранатуров по квоте «Нашего Края». Однако сам Гранатуров эту информацию отрицает и заявляет, что Андриенко – решение сугубо Татьяны Казаковой.